تكتل الجمهورية القوية يعلن عدم المشاركة في الحكومة

أعلن النائب جورج عدوان بعد لقاء مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أن تكتل “الجمهورية القوية” لن يشارك في الحكومة العتيدة، مشيرا الى أن “الشروط التي وضعناها لا يمكن أن تطبق في الأشهر الثلاثة الأخيرة لهذا العهد، وشروطنا تتمثل بحكومة تستعيد قرار الدولة في كافة الأمور لأنه مع حكومة مماثلة تصبح استعادة العلاقات مع الدول الخارجية ممكناً”.

ورأى أن “الوزارات موجودة ليدير كل واحدة منها شخص كفوء ولا يجوز أن تسجل كل وزارة تحت اسم فريق معين ولا يجوز بعد اليوم تشكيل حكومات كناية عن مجلس نيابي مصغر لأنه حينها لا يمكننا مراقبة عملها لاستحالة طرح الثقة”.

وأكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية أن “تكتل الجمهورية القوية لن يشارك في هذه الحكومة ونأمل أن يتجه المجلس النيابي بأقرب وقت ممكن إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية لأنه حينها يمكن تطبيق كل الشروط التي تحدثنا عنها”.

وأوضح عدوان أن “ثلاثيتنا هي شعب ودولة وجيش وسنتقدم ببرنامج مطلوب من رئيس الجمهورية المقبل والشخص الذي يتوافق والبرنامج يصبح مرشحنا للرئاسة”.

وتابع: “تسوية رئيس الحكومة بحاجة لشخص وبرنامج وفي المرة السابقة كان هناك مبادرة فرنسية مؤلفة من 10 نقاط وعلى هذا الأساس رشحنا نواف سلام الأمر الذي لم يتوفر هذه المرة”.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة والعدل أن “المعركة مستمرة وبأول فرصة بعد انتخاب رئيس للجمهورية يجب تكليف رئيس جديد للحكومة نتعاون وإياه”.

واعتبر أن “دورنا كنواب يتمحور حول التشريع والمراقبة وهذه الحكومة التي لن نشارك فيها ستكون مراقبتنا لها شرسة ولا أحد بإمكانه أن يفرض علينا تسمية شخصية معينة أو برنامجاً معيناً”.

وأردف عدوان: “الله يساعد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي وأعتقد أن هذه الكلمة تصف الواقع و”جينا تنشكيلو بلش يشكيلنا”.​