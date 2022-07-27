تكتل الجمهورية القوية يوقع عريضة لتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية

وقّع نواب تكتل “الجمهورية القوية” على عريضة للمطالبة مجدّداً بتشكيل لجنة تقصّي حقائق دولية بانفجار 4 آب تساعد التحقيق المحلي وهي منسّقة مع أهالي الضحايا.

وجدد النائب جورج عقيص خلال مؤتمر صحافي من مجلس النواب، يرافقه النائبان غادة أيوب ونزيه متى، دعوة الكتل للتوقيع على العريضة قبل إرسالها إلى مجلس حقوق الإنسان.

وقال عقيص لأهالي الضحايا: “نحن معكم وسنستشرس بوجه السلطة من أجل تحقيق العدالة فزمن الإفلات من العقاب ولّى”. واعتبر أنّ “القضاء معطّل والسلطة الحاكمة ترتكب اليوم جريمة أفظع من انفجار 4 آب نفسه بطمس معالم الجريمة ومنع الحقيقة وطالبنا منذ البداية بتشكيل لجنة تحقيق دولية”.