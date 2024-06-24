الأثنين 18 ذو الحجة 1445 ﻫ - 24 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تكثيف الدوريات الأمنية ونقاط التفتيش للحد من المخاطر الداخلية

منذ 43 دقيقة
القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

القوى الأمنية تابعت الالتزام بقرار التعبئة العامة

A A A
طباعة المقال

شهدت مدن وبلدات عدة في الآونة الأخيرة تكثيفاً ملحوظاً في نقاط التفتيش الأمنية وتسيير الدوريات الآلية بهدف الحد من أي مخاطر داخلية قد تهدد الأمن والاستقرار.

وفقاً لمصادر مطلعة، لوحظ انتشار نقاط التفتيش الأمنية على مداخل ومخارج المدن والبلدات، بالإضافة إلى تسيير دوريات آلية في مختلف المناطق. يأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود المستمرة للأجهزة الأمنية للحد من أي تهديدات داخلية قد تتسبب في اهتزاز الأمن.

في هذا السياق، أفادت معلومات خاصة حصلت عليها صحيفة “الأنباء” أن الأجهزة الأمنية تستعد لاحتمال تدهور الأوضاع بسبب المواجهات المستمرة بين حزب الله وإسرائيل منذ فتح جبهة من لبنان لمساندة غزة. تعكس هذه التحضيرات القلق المتزايد من احتمال تصاعد المواجهات وتأثيرها على الوضع الداخلي في لبنان.

تهدف هذه الإجراءات الأمنية المكثفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق الحساسة ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية المستمرة.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار لبنان

وفد نواب قوى المعارضة
وفود نيابية: زيارات أوروبا وأميركا لم تسفر عن نتائج ملموسة
الجنرال تشارلز كيو براون رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة
أمريكا تُحذر من تصاعد الصراع في حال هجوم إسرائيلي على لبنان
مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
بوريل: خطر الصراع مع "حزب الله" حقيقي ويهدد استقرار المنطقة وخارجها

الأكثر قراءة

قصف على جنوب لبنان
خبر منسوب لرويترز بأن إسرائيل ستهاجم لبنان خلال 48 ساعة.. والوكالة توضح!
النائب محمد رعد
النائب محمد رعد: لا تمنوا بأنكم تقبلون العيش معنا فنحن الذين نصبر عليكم
مطار رفيق الحريري الدولي
ما حقيقة مغادرة سفراء دول أوروبية من لبنان!؟