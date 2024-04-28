تكريم سفير لبنان لدى دولة الإمارات

في المئويّة الأولى على تأسيس الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت LAU، خصّ رئيس الجامعة الدكتور ميشال معوض، ورئيس نادي الخريجين في ابوظبي السيد نعيم اسطفان، السفير فؤاد شهاب دندن، سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتكريم تقديراً لجهده الدؤوب على الصعيد الدبلوماسي بترسيخ وتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية بين لبنان ودولة الإمارات، لما فيه خير الشعبين والبلدين، وكذلك لحسن رعايته وفريق السفارة لمصالح اللبنانيين مقيمين وزائرين.

وأعرب السفير دندن عن شكره لرئيس الجامعة ونادي خريجيها، وقال: “أفتخر بهذا التكريم وأعتزّ، وهو مما يحفّزني للمزيد من الجهد في ظل المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان والمنطقة”.