تكلفة استخراج بيان القيد بـ "400 ألف ليرة".. ماذا عن باقي المعاملات!؟

صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية البيان الآتي:

“بعد صدور موازنة العام 2024، بموجب القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024، وبعد نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 7 تاريخ 15/2/2024، واستناداً إلى المادة 66 من القانون المذكور، ولا سيما البندين 24 مكرر و26، تُحيط المديرية العامة للأحوال الشخصية المواطنين بالرسوم التي تم تعديلها في الموازنة وفقاً للآتي :

– 400.000 ل.ل. (أربعمائة ألف ليرة لبنانية) لقاء إصدار أي بيان قيد إفرادي أو عائلي، أو تنفيذ وثائق الوقوعات (زواج، ولادة وفاة، طلاق).

– 20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) لقاء المصادقة على أي مستند يصدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية (بيان قيد إفرادي أو عائلي ووثائق زواج، ولادة وفاة، طلاق).

وتُستوفى هذه الرسوم بطوابع مالية أو بإشعارات دفع الرسم المالي.

علماً أن هذه الرسوم لا تشمل تلك الواجب استيفاؤها على متن الطلبات (مثال: طابع المختار وغيره).