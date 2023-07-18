تكليف هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي مذكرة حملت الرقم 78/إم/ 2023 وقضت بتكليف السيدة هويدا مصطفى الترك بمهام محافظ النبطية.

وجاء في القرار: “حيث أن السيد حسن محمود فقيه – محافظ النبطية بالتكليف يحال إلى التقاعد بتاريخ 20 تموز 2023 لبلوغه السن القانوني، وبناء لمقتضيات وحسن سير العمل الإداري في محافظة النبطية تكلف السيدة هويدا مصطفى الترك – في ملاك محافظة لبنان الجنوبي – بمهام محافظ النبطية وذلك لملء المركز الشاغر وفقًا للأصول.

والترك دكتورة في علم الإجتماع وإدارة الموارد البشرية.

الإختصاص الدقيق: تنمية إقتصادية وإجتماعية، من مواليد صيدا عام 1971.

المؤهلات العلمية: دكتوراه في العلوم الإجتماعية من الجامعة اللبنانية عام 2008

دبلوم دراسات معمقة في علم الإجتماع الإقتصادي من معهد العلوم الإجتماعية – الجامعة اللبنانية.

جدارة في العلوم الإجتماعية – خدمة إجتماعية وتنمية محلية من معهد العلوم الإجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 2000.

إجازة في العلوم الإجتماعية من معهد العلوم الإجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 1999.

إجازة في الحقوق من كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الأول في الجامعة اللبنانية عام 2017.

المسيرة المهنية: بدأت التدريس في معهد العلوم الإجتماعية – الجامعة اللبنانية عام 2009، ورقيت إلى رتبة أستاذ عام 2017.

– عينت مديرة لمعهد العلوم الإجتماعية – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية إعتبارًا من تاريخ 12 أيار 2022.