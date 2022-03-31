تلف مواد منتهية الصلاحية وإقفال محل في شعث

جالت المراقبتان في وزارة الاقتصاد رنا أيوب ورهام الحاج سليمان على السوبرماركت ومحال بيع المواد الغذائية والتموينية في قضاء بعلبك، برفقة دورية من جهاز أمن الدولة، وتم ضبط مواد منتهية الصلاحية في محل ق. عند مفرق بلدة شعث، تتالف من: 15 عبوة فلافل زنة 400 غرام، 25 كيس نيسكافيه أوريجينال ويحتوي كل كيس على 30 عبوة، 239 عبوة تشيبس كنتاسيا مقرمشة، و 40 عبوة تشيبس زنة 2.5 كلغ.

وتم ضبط بضاعة غير مستوفية البيانات لجهة تاريخ الصلاحية أو بلد المنشأ أو المكونات، فتم أخذ 5 عينات من غزل البنات، سكاكر، سوهان، بهار الكبسة، وكريكري متبل. كما سجلت مخالفة تتعلق بعدم إعلان عن أسعار عدد من السلع.

وتم تنظيم محضر ضبط، وتلفت المواد المنتهية الصلاحية، وختم المحل بالشمع الأحمر بإشارة من النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات.