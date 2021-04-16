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تلقيح الصناعيين بلقاح "أسترازينيكا" بدءاً من هذا التاريخ

16 - أبريل - 2021
وزارة الصناعة

وزارة الصناعة

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أعلنت وزارة الصناعة في البيان، أن “اللقاءات المتتالية التي عقدها وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله ووفد جمعية الصناعيين اللبنانيين مع وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن وكان آخرها أمس الخميس، أثمرت عن تخصيص القطاع الصناعي شهريا ب4 آلاف لقاح ضد فيروس كورونا”.

ودعت “جميع الصناعيين المنتسبين إلى الجمعية وغير المنتسبين المهتمين إلى التسجيل لدى الجمعية لتلقيح عمالهم وموظفيهم”، مشيرة إلى أن “عملية التلقيح للقطاع الصناعي تبدأ اعتبارا من الإثنين المقبل بلقاح أسترازينيكا، ووعد الوزير حسن بمد القطاع الصناعي باللقاحات بشكل دوري”.

وأشارت إلى أن “كلفة أسترازينكا للجرعة الواحدة تبلغ 6 دولار اميركي نقدا. كما يضاف مبلغ 20.000 ل.ل. على الجرعة بدل كلفة المستشفى”، مطالبة “الصناعيين المهتمين بإعلام الجمعية بعدد الاشخاص المهتمين بأخذ اللقاح الاول من أسترازينيكا وتزويدها بالمعلومات الشخصية وفق الآتي: الاسم الثلاثي، تاريخ الولادة، رقم الانتساب الى الجمعية، اسم المصنع، رقم الهاتف الخلوي، رقم الهوية او جواز السفر، رمز التسجيل على منصة وزارة الصحة المرسلة على الهاتف، عنوان مركز التلقيح (المنطقة والمحافظة) التي ينوي اخذ اللقاح فيه ومبلغ 6 دولار أميركي و20.000 ل.ل. نقدا للجرعة الاولى. للاستفسار، بإمكان الصناعيين التواصل مع المدير العام للجمعية طلال حجازي على الارقام الآتية: 2-1-350280(01) او عبر البريد الالكتروني: [email protected] ملاحظة: التسجيل على منصة وزارة الصحة الزامي”.

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