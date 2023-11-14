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تلويح إسرائيلي بـ"ضربة" في الضاحية الجنوبية لبيروت

منذ 8 دقائق
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

الشرق الأوسط
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لوّح الجيش الإسرائيلي بتوجيه ضربة لـ«حزب الله» في ضاحية بيروت الجنوبية (معقل الحزب) لأنه تجاوز «الخطوط الحمر»، فيما أدى التصعيد المستمر إلى مقتل 3 مدنيين على طرفي الحدود.

وكشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن قادة الجيش الإسرائيلي أبلغوا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن «لا مفر من توجيه ضربة شديدة لـ(حزب الله)، رداً على التصعيد الجديد الذي أقدم عليه في اليومين الأخيرين»، وأن هذه «الضربة يجب أن تكون موجعة، وفي ضاحية بيروت، حتى تكون رادعة».

وقال معظم الخبراء العسكريين الإسرائيليين، أمس (الاثنين)، إن «حزب الله» قام بتوسيع إطلاق القذائف والصواريخ إلى مناطق بعيدة في إسرائيل، شملت مدينتي عكا ونهريا والبلدات في خليج حيفا وفي الجليل الغربي.

ومساء، حذر نتنياهو «حزب الله» من «اللعب بالنار» من خلال توسيع الهجمات على شمال إسرائيل. ونقل أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله، تعليقاً على تصاعد القصف في جنوب لبنان وشمال إسرائيل: «هناك من يعتقد أن بإمكانه توسيع الهجمات ضد قواتنا وضد المدنيين. هذا لعب بالنار». وأضاف نتنياهو: «سَيُرَدّ على إطلاق النار هذا بنيران أقوى بكثير، وسنعيد الأمان للشمال وللجنوب، وسندمر (حماس)»، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأعلن أمس عن مقتل مدنيَين لبنانيَين وثالث إسرائيلي، فيما نعى «حزب الله» مقاتلاً جديداً، مع تسجيل استهداف جديد للإعلاميين الذين يغطون الحدث من جنوب لبنان.

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