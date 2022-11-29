الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 29 نوفمبر 2022 |
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تلوّث وبكتيريا في مياه الشّرب بعدد من العينات... وقرارات صارمة

منذ 39 ثانية
المياه

المياه

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بنتيجة الفحوصات المخبرية التي أجريت على عينات المياه المعبأة للشرب المأخوذة خلال الحملة التي أطلقها محافظ جبل لبنان محمد المكاوي للتثبت من سلامة مياه الشرب، تبين وجود تلوث جرثومي وبكتيريا في عدد من العينات.

وأصدر المكاوي عدة قرارات توزعت بين الختم بالشمع الأحمر وعددها ٦٨ ووقف العمل عددها ١٨ والإنذارات للعمل على تصحيح أوضاع المؤسسات وعددها ٢٦، وتقديم ما يثبت زوال الأسباب التي دعت الى الإجراءات الصارمة وتنفيذ الشروط الصحية المحددة من مصلحة الصحة.

كما كلف المكاوي قيادة منطقة جبل لبنان تنفيذ القرارات وإيداعه النتيجة بالسرعة اللازمة.

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