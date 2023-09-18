تمارين تدريبية للجيش في عدة مناطق

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي: “ستقوم وحدة من الجيش بتاريخ 19/9/ 2023، اعتباراً من الساعة 8.00 وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في مجمّع الحريري – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

وأعلنت في بيان ثانٍ، أن “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 19، 20، 25 ،26/9/ 2023 ما بين الساعة 8.00 والساعة 20.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحيّة”.

وفي بيانٍ ثالث، أشارت الى أنه “بتواريخ: 25، 26 و29/9/ 2023، ستقوم وحدة من الجيش، ما بين الساعة 6.00 والساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في المباني المهجورة – كفرفالوس، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

ولفتت في بيان آخر الى أن “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ: 19، 20، 21، 26، 27 و28/9/ 2023 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور، يتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.

وختاماً، أعلنت أن “وحدة من الجيش، ستقوم لغاية 25/9/2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحيّة”.