تمارين تدريبية للجيش في هذه التواريخ

أعلنت قيادة الجيش في بيانات اصدرتها مديرية التوجيه ان عناصرها ستجري بتمارين تدريبية في مناطق عدة في التواريخ الآتية :

ـ في 16 و17 و18 الجاري ستجري وحدة من الجيش بين الثامنة صباحا والتاسعة من مساء كل يوم تمارين تدريبية في ثكنة سعيد الخطيب – حمانا، يتخللها استعمال ذخيرة حية وخلبية”.

كذلك ستجري وحدة اخرى تمارين تدريبية ليلية ونهارية في مخيم التدريب – تربل، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية واستخدام متفجرات وقنابل صوتية ومدخنة”.

كما ستجري وحدة من الجيش حتى 1 / 4 / 2021 بين الثامنة صباح وحتى منتصف الليل من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق العاقورة- أفقا- اللقلوق وحقل تدريب تم رطيبة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات”.

كذلك ستجري وحدة اخرى حتى 2 /4 /2021 تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا ـ الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.