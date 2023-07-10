الأثنين 22 ذو الحجة 1444 ﻫ - 10 يوليو 2023 |
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تمارين تدريبية للجيش في هذه المناطق

منذ ساعة واحدة
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

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أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه في سلسلة بيانات أنه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 11/7/2023 ولغاية 30/7/2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 15.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة وطى الجوز، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 10، 11، 12 و13/7/2023، ما بين الساعة 7.30 من كل يوم وحتى الانتهاء، بإجراء تمارين تدريبية في مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية.

لذلك، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 10/7/2023 ولغاية 27/7/2023 ضمنًا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الكورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 9/7/2023 ولغاية 4/8/2023 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق كفرفالوس، حقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، بجدرفل، كفتون وجرد العاقورة – حدث بعلبك، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذلك، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.

وبتواريخ: 4، 5، 6، 11، 12، 13/7/2023، ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة.

كما ستقوم وحدة من الجيش اعتبارًا من 3/7/2023 ولغاية 15/7/2023 ما بين الساعة 9.00 ولغاية الساعة 19.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة جرد العاقورة، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة مختلف الأسلحة.

وستقوم القوات الجوية ووحدات عسكرية أخرى، اعتبارًا من 3/7/2023 ولغاية 12/7/2023 بدءًا من الساعة 6.00 من كل يوم وحتى انتهاء التدريب، بإجراء رماية جوية وتمارين تدريبية في مزرعة حنوش – حامات، يتخللها استعمال ذخيرة حيّة.

كذلك، ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 12/6/2023 ولغاية 12/7/2023 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية  في منطقة رأسمسقا، وحقل تدريب مزرعة حنوش – حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

لذلك، تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه”.

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