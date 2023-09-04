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تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في مناطق عدة

منذ ساعة واحدة
عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

“ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 5، 6، 7، 12، 13، 14، 19، 20، 21، 26، 27 و28 / 9 / 2023 اعتبارا من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 16.00 من كل يوم بإجراء تمارين تدريبية في مركز تدريب الشواكير – صور يتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وصدر بيان ثان ، اعلن انه “ستقوم وحدة من الجيش، اعتبارا من 4 /9 /2023 ولغاية 25 /9 /2023، ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في منشآت الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان ثالث، افادت المديرية انه “ستقوم وحدة من الجيش اعتبارا من 7 / 8 / 2023 ولغاية 6 / 9 / 2023 ضمنا، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، مبنى الهيكلية، منطقة الكورة ومبنى البحصاص تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

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