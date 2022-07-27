تمارين تدريبية وتفجير ذخائر

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ 28 /7 /2022 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00، تقوم وحدة من الجيش، بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل تفجير اليابسة – البقاع.

بتاريخي 25 و29 /7 /2022 تجريوحدة من الجيش تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة، تتخللها رمايات بالأسلحة الخفيفة.

واعتباراً من 14 / 7 / 2022 ولغاية 10 / 8 / 2022 ضمناً، تقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في: رأس مسقا، سقي أبو علي وحقل تدريب مزرعة حنوش، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.

و بتواريخ 25،13،4 و29 / 7 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، تجرير وحدة من الجيش تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة.