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تمديد إغلاق المدارس والحضانات.. وإلغاء كل الاحتفالات بـ”عيد المعلم”

أصدر وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب تعميماً الى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة طلب فيه الاستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 15 آذار 2020 .

 

واستكمال اعداد برامج طوارئ لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب على ان يصدِر كل مدير عام او رئيس مؤسسة آلية للتعويض والتدريس عن بعد استكمالاً لما عمل به الأسبوع السابق على ان تعوّض ساعات المتعاقدين ابتداءً من نهار الاثنين الواقع فيه 16 آذار بالوسائل المتاحة حضوراً أو عن بعد تبعاً للمستجدات الصحية.

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وفي السياق ذاته ذكر وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، في بيان، ب”الاستمرار بالالتزام بالقرار الصادر في شأن اقفال الحضانات حتى مساء الأحد الواقع فيه الخامس عشر من آذار الحالي، كإجراء احترازي حرصا على صحة الأطفال وسلامتهم، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد”.

كما أعلن “تجمع المعلمين في لبنان”، في بيان، إلغاء “كل الأنشطة والاحتفالات الخاصة بعيد المعلم، تماشيا مع توجهات وزارة الصحة العامة، بحظر التجمعات البشرية، بسبب الظروف، التي تمر فيها البلاد، وتفشي فايروس كورونا المستجد، وذلك حفاظا على السلامة العامة للمعلمين”.

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