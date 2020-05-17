تمديد اقفال البلد او الاتجاه الى رفع الحظر تدريجياً شبه مؤكد جراء جائحة كورونا

توقعت مصادر تمديد اقفال البلد او الاتجاه الى رفع الحظر تدريجياً والسماح للمؤسسات بإعادة العمل وفق البرنامج الذي تعده الحكومة.

بعد تأكيد وزير الصحة حمد حسن بأن وباء كورونا لا يزال في مرحلة الاحتواء ولم نصل بعد الى تفشي مجتمعي، توقعت مصادر صحية عبر “الأنباء” انه على ضوء ما قد يصدر عن اللجنة الصحية بشأن كورونا سيتقرر في الاجتماع الذي تعقده خلية الأزمة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تمديد اقفال البلد او الاتجاه الى رفع الحظر تدريجيا والسماح للمؤسسات بإعادة العمل وفق البرنامج الذي تعده الحكومة مع الإبقاء على التقيد بالمفرد والمزدوج لحركة السيارات، وإلزام المواطنين بوضع الكمامات تحت طائلة المسؤولية، وفي حال اتُفق على اتخاذ القرار بتمديد الاقفال فقد يكون حتى نهاية الأسبوع المقبل.