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تمديد تعليق الدروس حتى 22 الحالي واستكمال اعداد برامج طوارىء

أصدر وزير التربية والتعليم العالي الدكتور طارق المجذوب تعميما موجها الى المدارس والثانويات والمعاهد المهنية والجامعات الرسمية والخاصة، جاء فيه:

 

“حفاظا على صحة التلامذة والطلاب والهيئتين الإدارية والتعليمية وسلامتهم، وبعد التواصل مع معالي وزير الصحة العامة ومع لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبناء على مقتضيات المصلحة العامة..

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يطلب الى جميع مديري المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة، الإستمرار في تعليق الدروس في كل المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة حتى مساء الاحد الواقع فيه 22 آذار 2020.

استكمال اعداد برامج طوارىء لإنهاء المناهج التعليمية وتعويض الدروس التي يخسرها الطلاب، على أن تصدر تعاميم توضيحية لاحقة لتنظيم دوام الهيئتين الإدارية والتعليمية وآلية إيصال الدروس والتعلم عن بعد

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