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تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية الأول من آذار

21 - فبراير - 2021
المحكمة

المحكمة

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أعلنت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في تعميم مشترك، تمديد تعليق جلسات المحاكم لغاية الاول من آذار.

وجاء في التعميم:

“نظرا للظروف الاستثنائية المتفاقمة المتعلقة بجائحة كورونا، وانسجاما مع القرار المتعلق بتحديث إستراتيجية مواجهة فيروس كورونا الصادر بتاريخ 6/2/2021، نقرر ما يلي:

1- الإستمرار في تعليق الجلسات لغاية صباح 1/3/2021، في المحاكم والدوائر القضائية كافة بإستثناء جلسات إصدار الأحكام.
2- الإستمرار في البت بقضايا المحتجزين بإشارة من النيابات العامة، وبطلبات تخلية الموقوفين من قبل المراجع القضائية الجزائية، وفقا للتعاميم الصادرة بهذا الصدد عن مجلس القضاء الأعلى وعن النائب العام التمييزي.
3- الإستمرار في البت بالقضايا المستعجلة والطارئة لدى المراجع القضائية المدنية المختصة، حيث يمكن اتباع الآلية المقررة وفقا للتعميم الصادر بهذا الصدد في ما يتعلق بالأوامر على العرائض.
4- تأمين تسيير الأعمال الإدارية في الأقلام، من خلال تواجد موظف واحد أو أكثر وفقا لحاجات العمل، ضمن مداورة بين الموظفين يشرف على تحديدها الرئيس الأول في كل محافظة، مع التشديد على وجوب اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، والتزام تدابير السلامة العامة كافة، ولاسيما وضع الكمامة والتباعد الإجتماعي وعدم الاكتظاظ.”

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