تمديد مهلة استقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مقرّات الأمن العام

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي:

تُعلن المديرية العامة للأمن العام عن تمديد مهلة إستقبال طلبات تنظيم أو تجديد تفاويض الدخول إلى مباني ومقرات الأمن العام وذلك إعتباراً من 15/02/2024 ولغاية تاريخ 15/03/2024 ضمناً.

1- المستندات المطلوبة لإنجاز تفويض (لأول مرة):

– كتاب من الشركة موجّه للمدير العام للأمن العام يتضمن (إسم الشركة، عنوانها، نوعية الأعمال التي تقوم بها، فروعها، رقم الهاتف، الإسم الكامل للمندوب مع عنوان سكنه ورقم هاتفه).

– إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

– لائحة إسمية بعدد العمال الأجانب الموجودين أو العدد التقريبي للعمال الجدد.

– نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

– تفويض منظم لدى الكاتب العدل.

– نسخة عن الإذاعة التجارية.

– نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

– نسخة عن بطاقة الضمان للمندوب.

– نسخة عن بطاقة الوظيفة أو إفادة وظيفة (من الشركة أو المؤسسة حصراً).

– نسخة عن السجل التجاري.

– نسخة عن هوية المفوض أو المندوب.

– طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

– صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

– بدل خدمات مأجورة.

2- المستندات المطلوبة لتجديد تفويض:

– كتاب تجديد التفويض وأنه ما زال موظف.

– إفادة تثبت أن صاحب الشركة يقوم بمراجعة كافة الإيصالات المالية المسلمة إلى المفوض، وأنه يقوم بمقارنتها مع الرسوم التي تم دفعها في الأمن العام.

– لائحة بأسماء العمال الأجانب + نسخ عن إقامات العمال الأجانب.

– نسخة عن هوية صاحب الشركة أو المؤسسة.

– نسخة عن هوية المفوض.

– طابع مالي بقيمة 1000 ليرة لبنانية.

– نسخة عن التفويض القديم.

– نسخة عن الإذاعة التجارية والسجل التجاري.

– صورة شمسية (تسلم لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد).

– بدل خدمات مأجورة.

ملاحظة: وجوب تسليم التفويض القديم (لدى الحضور لإستلام التفويض الجديد) بحالة جيدة دون أي تمزيق أو تحريف في وقوعاته أو في الصورة الملصقة عليه.

3- المكان: تُقدم طلبات منح أو تجديد التفاويضفي المبنى المركزي رقم -1-، أمانة السر العامة، الطابق الأول.

لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت:

www.general-security.gov.lb