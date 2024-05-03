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تمرين "مفاجئ" للجيش الإسرائيلي لمحاكاة حرب مع حزب الله.. إليكم التفاصيل

منذ 19 دقيقة
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن قيامه بتمرين مفاجئ نفذه اللواء “282” لمحاكاة عملية هجومية على الجبهة الشمالية مع لبنان.

وأشار المتحدّث بإسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر منصة “إكس” إلى أن “قوات لواء 282 تقوم بمهام دفاعية وهجومية على الحدود الشمالية منذ ثلاثة أشهر بعد قتالهم على الجبهة الجنوبية”.

وأضاف “خلال الأسبوع الأخير تم إجراء تمرين مباغت تم خلالها التدرب على سيناريوهات متنوعة حيث شمل التمرين نشر سريع للمدافع لأغراض هجومية وذلك بهدف محاكاة القتال في سيناريوهات قتالية مختلفة على الحدود اللبنانية في مواجهة حزب الله”.

كما لفت إلى أنه “ومنذ نشوب الحرب، أطلقت قوات المدفعية على الحدود الشمالية مع لبنان آلاف أنواع الذخيرة كجزء من سلسلة متواصلة من عمليات استهداف خلايا والهجمات المخطط لها على بنى تحتية وأهداف تابعة لحزب الله في المنطقة الحدودية”.

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