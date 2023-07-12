الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تمسُّك "الثنائي" بالطائف.. "فخّ" لاستدراج القلقين إلى الحوار!

منذ 32 ثانية
الثنائي الشيعي

الثنائي الشيعي

A A A
طباعة المقال

أشارت مصادر سياسية معارضة لـ”المركزية”، إلى أنّ كلام الثنائي الشيعي حول التمسك باتفاق الطائف “جميل”، إلا أنه يبدو “نظريًا” إلى حد كبير”.

المصادر لفتت إلى أن “لا حزب الله نفّذ أبرز بنود اتفاق الطائف، لجهة حصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية فقط، ولا رئيس مجلس النواب تقيّد في ما يقوله “الطائف” أي دستور البلاد، في ما خص الانتخابات الرئاسية. ففي ظل الشغور، مجلس النواب هيئة ناخبة حصرًا، بينما نرى بري يدعو إلى جلسات تشريع. وقد جاء في المادة 75 من الدستور “إن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أو أي عمل آخر”… كما أنه يجب عقد جلسات متتالية ودورات متتالية إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، بينما نرى “الاستيذ” في المقابل، يصر على التوافق مسبقًا على اسم رئيس الجمهورية عبر طاولة حوار تجمع القوى السياسية، بعيدًا من اللعبة الديمقراطية والقوانين اللبنانية”.

انطلاقًا من هنا، تعتبر المصادر أن حديث الثنائي الإيجابي عن “الطائف” يبدو فخًا أكثر منه حقيقة، وهدفه طمأنة القلقين على “الطائف” وتوازناته، وتبديد هواجسهم، تمهيدًا لاستدراجهم إلى طاولة حوار. وبعد أن يجلس حولها الجميع، يميط الحزب وأمل اللثامَ عن “وجهيهما”، ويضعان الكل أمام الأمر الواقع ويطرحان، كما فعلا في الدوحة، طروحاتٍ تشوّه “الطائف” وتعزز موقع الفريق في السلطة وتعطيه امتيازات. فهل الثلث المعطل وتكريس “المالية” للشيعة، التزامٌ بالطائف مثلًا؟ تختم المصادر.

 

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

حرائق عكار - أرشيفية
80% من حرائق لبنان مفتعلة.. والأعشاب الطبيّة "النادرة" في خطر!
محمد خواجة
خواجة: قرار البرلمان الأوروبيّ حول النزوح "وقح"
ديما صادق
5 نواب يرفضون الحكم على ديما صادق: تصرّف ينمّ عن كيدية واضحة

الأكثر قراءة

علماء آثار عثروا على معبد تحت الأرض فيه باب يؤدي إلى العالم السفلي
تحت أنقاض مدينة قديمة.. اكتشاف "بوابة" للعالم السفلي!
من أحد مجالس العزاء
فيديو "خطير" يكشف أسرار جماعة القربان.. يؤلّهون الإمام علي وينتحرون عراة!
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
سلامة يحذّر: إياكم... وإلا "كارثة" وانهيارات إضافية!