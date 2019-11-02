تموت “الفتنة” وتحيا طرابلس.. العروس لن تتلوث بسم الحاقدين

17 يوماً، ولم تمل طرابلس، لم يهدأ نبض الثورة فيها، لم يتقاعس أهلها، لم يغادروا الساحة، 17 يوماً.. قاومت طرابلس، قاومت تهميشها، قاومت “الفتنة” التي حاول البعض زرعها فيها، قاومت محاولة تطييفها، تلوينها، تسييسها… وما زالت تقاوم! طرابلس، التي وضعوها لمرتين في وجه إخوانها، مرّة حينما حرقوا علم “حزب الله” في الساحة أمام الإعلام المتعطش “للفضيحة”، ومرّة حينما دفعوا بشاب ليشتم أمين عام الحزب السيد حسن نصرالله من على المنصّة، ردّت الصفعة لمفتعليها، وكانت صفعة قاسية لمن أرادوا الدعشنة والشيطنة، لمن لم يرق لهم أن تتحول المنكوبة في الشمال إلى “العروس”، والأيقونة.. فحملت هذه المدينة البائسة – المنتفضة راية الحسين، وهتفت “ضاحية .. ضاحية”، وأكّدت أنّ ساحتها لا فتنة فيها، وأنّها ساحة “كلن يعني كلن”، ساحة ترفع صوتها في وجه الجوع والفقر، في وجه الحرمان الذي يجمعها بالضاحية والبقاع أولاً وبسائر مدن لبنان ثانياً وثالثاً ورابعاً!



لبنانيو الوطن اجتمعوا في ساحة النور

من البترون وجبيل والمتن وبيروت وصولاً إلى النبطية وصور ومناطق لبنانية مختلفة، توافد المتظاهرون اليوم إلى “ساحة النور”، دعماً لعروس الثورة التي أضاءت الساحة بعلم لبنان.. علم تشكّل من مواطنيه الذين ثاروا لأجله، لا من ورق وألوان.