تموز الشاوي.. ارقام قياسية لدرجات الحرارة

يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها حتى يوم الثلاثاء فيتحوّل الى حارِ نسبياً حيث تتخطى درجات الحرارة معدلاتها الموسمية خصوصاً في المناطق الداخلية بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز: بيروت بين ٢٤ و٣٢، طرابلس بين ٢٠ و٣١، وزحلة بين ١٨ و٣٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ كما تنشط الرياح أحياناً ويتكوّن الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى رؤية سيئة.

الثلاثاء: غائم جزئياً بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية ومن دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات.

الأربعاء: قليل الغيوم إجمالاً مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية خصوصاً في المناطق الداخلية كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

الخميس: قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرَ.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: ٦٥ و٨٥ في المئة.

حال البحر: مائج إجمالاً (ارتفاع الموج من 0.5 الى 1 متر).

حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA أي ما يعادل ٧٥٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٤٣

ساعة غروب الشمس: ١٩:٤٦.