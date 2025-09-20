السبت 28 ربيع الأول 1447 ﻫ - 20 سبتمبر 2025 |
تنبيهٌ بالغ الأهميّة: لا تتركوا أغراضكم في السيارة!

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 20 - سبتمبر - 2025 3:34 مساءً
قيادة السيارة- تعبيرية
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي: 

في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول، على متن درّاجة آليّة، بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيارات بعد كسر زجاجها، وذلك في عدد من مناطق بيروت وجبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت دوريّات الشّعبة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لتحديد المشتبه به وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت من كشف هويّته، وهو: ع. م. (مواليد عام ١٩٦٣، لبناني)، وهو سجين سابق ومن أصحاب السّوابق بجرائم السرقة.
بتاريخ 29-8-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه بالجرم المشهود أثناء محاولته تنفيذ عمليّة سرقة من داخل إحدى السّيّارات في الجميزة.

تمّ ضبط درّاجته وأدوات تُستخدم لكسر زجاج السّيّارات. وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ أكثر من ١٥ عمليّة سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها في مناطق عدّة من محافظتي جبل لبنان وبيروت.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعنيّ، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

وفي تنبيه، تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.

