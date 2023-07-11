الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
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تنبيه من كتل هوائيّة حارة.. ودعوة للتقيّد بالإرشادات لتجنّب الخسائر!

منذ ساعة واحدة
طقس لبنان

طقس لبنان

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نبّهت وزارة الداخلية والبلديات المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان، من تعرّض المناطق اللبنانية كافة لكتل هوائية حارة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية ما يؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، خصوصا في الداخل جنوب البلاد بحيث تلامس الـ ٤٠ درجة نهار الجمعة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة التزام الحيطة والحذر والتقيّد بإرشاداتها حول التوعية على مخاطر حرائق الغابات وعدم استعمال الأسهم النارية والمفرقعات ما قد يسبّب بخسائر فادحة في الأحراج وأضرار في الممتلكات.

وذكّرت المديرية العامة المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 للتبليغ عن أي طارىء إضافة إلى إمكان التواصل عبر موقعها الإلكتروني على الرابط التالي: www.civildefense.gov.lb.

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