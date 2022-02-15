تنبيه من نقيب المحررين!

نبّه نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، “من محاولة غير بريئة تقوم بها مؤسسة “دويتشه فيلليه” الألمانية من خلال إرسال استمارة استبيان إلى الصحافيين والاعلاميين والمصورين اللبنانيين تطرح فيها أسئلة لتكوين “داتا” لاستخدامات مجهولة وملتبسة، وتثير الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، خصوصا ان توزيع هذه الاستمارة تزامن مع صرف الزميلين اللبنانيين باسل العريضي وداود ابراهيم بصورة تعسفية من العمل بذريعة اتخاذهما مواقف منددة بإسرائيل وسياساتها العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني، والتوسعية ضد عدد من البلدان المجاورة لفلسطين المحتلة، وذلك قبل سنوات من انضمامهما إلى هذه المؤسسة”.

ودعا القصيفي “الزملاء الصحافيين والاعلاميين والمصورين، سواء كانوا منتظمين في نقابات، أو عاملين من خارج النقابات إلى عدم تعبئة الاستمارة وحذفها عن صفحاتهم على الإنترنت او الواتساب”.