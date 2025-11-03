الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تنسيق أمني دولي في "حوار المنامة".. لقاءات للّواء لاوندس لتعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب

منذ 6 دقائق
المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة

المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة

A A A
طباعة المقال

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

“شارك المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس في النسخة الحادية والعشرين من مؤتمر “حوار المنامة”، الذي عُقد بين 31 تشرين الأول و2 تشرين الثاني، بمشاركة واسعة من قادة ومسؤولين أمنيين وعسكريين من مختلف الدول. وشكّل المؤتمر منصة للحوار حول الأمن الإقليمي والتحديات العابرة للحدود، وسبل تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، حيث عقد اللواء الركن لاوندس لقاءات ثنائية مع كل من: رئيس جهاز الامن الاستراتيجي في مملكة البحرين سمو الشيخ احمد بن عبد العزيز آل خليفة، و الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي ، واللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أمين عام التحالف الإسلامي لمكافحة الارهاب ، ومدير الدراسات والتحليل في مجلس الدفاع الأعلى الإيطالي الجنرال ستيفانو دل كول، و مستشار الامن الوطني العراقي قاسم الاعرجي، بالاضافة الى عدد من نظرائه من قادة الأجهزة الأمنية العربية والأجنبية، تم خلالها تأكيد أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى اللواء الركن لاوندس أفراد الجالية اللبنانية في مملكة البحرين خلال لقاءٍ أقيم في منزل السفير اللبناني هادي هاشم، في حضور وزير الداخلية والعماد قائد الجيش”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي
بيت المعلّم يرى النور.. أول مقر رسمي لأساتذة التعاقد في التعليم الأساسي
طقس خريفي
ارتفاع طفيف بالحرارة غداً.. وانقلاب بالأجواء نهاية الأسبوع
وزير الداخلية احمد الحجار
لقاءات دبلوماسية لافتة لوزير الداخلية على هامش "حوار المنامة"

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سيارة في كفر رمان بجنوب لبنان
بينهم قيادي كبير.. الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال أربعة كوادر من وحدة الرضوان التابعة لحزب الله
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
فايننشال تايمز.. هكذا يستغل حزب الله (Whish Money - OMT) لتحصيل أمواله!‎
لامين وأخيه رفقة نيكي نيكول في مناسبة سابقة
لامين يامال ينفصل عن المغنية الأرجنتينة.. إليكم السبب