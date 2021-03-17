برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

تنسيق قضائي لبناني- اميركي … المرفأ من ضمنه!

منذ 13 ساعة
أضرار انفجار مرفأ بيروت

أضرار انفجار مرفأ بيروت

A A A
طباعة المقال

تؤكد اوساط اميركية مطلعة لـ” المركزية” وجود تعاون بين القضاءين الاميركي واللبناني في عدد من الملفات الدسمة بما فيها ملف انفجار مرفأ بيروت الجاري التحقيق فيه، وبعض الملفات المتصلة بالفساد والارهاب.

وتجزم ان التعاون المشار اليه محصور في السلك القضائي وليس بين وزارتي العدل في البلدين، حيث للجانب الاميركي تحفظات على اداء وزارة العدل اللبنانية وملاحظات تتصل تحديدا بملف التشكيلات القضائية المجمّد في ثلاجة قصر بعبدا منذ اشهر. ويحرص الجانب الاميركي على ابقاء التعاون القضائي قائما ومستمرا لما فيه مصلحة البلدين من دون ادخاله في دهاليز السياسة وزواريبها فالتعاون تقني عملي ولا يتسم بأي طابع سياسي.

    المزيد من أخبار لبنان

    نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني
    حاصباني: “الفيل في الغرفة”… ولا نتيجة من تشكيل حكومة
    الضنية
    إصابة 3 مسعفين جراء حادث سير في الضنية
    مياه لبنان الشمالي
    “مياه لبنان الشمالي”: للاسراع في تأليف الحكومة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الاحتجاجات في لبنان
    لهيب الدولار يشعل طرقات لبنان من جديد
    انهيار مبنى - تعبيرية
    فيديو يحبس الأنفاس … مجرور يبتلع منطقة بأبنيتها
    الثقب الأسود
    اكتشاف ثقب أسود مع كتلة أكبر من الشمس بـ 3 ملايين مرة