تنظيم نشاط في السفارة الهندية بمناسبة اليوم العالمي لليوغا

نظمت سفارة الهند، بالتعاون مع “مركز ايليت للثقافة والتعليم” في طرابلس، نشاطا لمناسبة اليوم العالمي الثامن لليوغا، في منتجع الميرامار، حضره النائب ايلي خوري، الوزير المفوض لدولة كازاخستان في لبنان يرجان كاليكينوف، سفير الهند الدكتور سهيل اجاز خان، القائم بالأعمال بالسفارة الهندية سانديب غروفر ورئيسة مركز ايليت ايمان درنيقة الكمالي وأصدقاء ومهتمون.

وترأست جلسة اليوغا المدربة دانا شمس الدين من مدرسة Art of Living، بمشاركة أكثر من 120 شخصا من عشاق اليوغا الذين حضروا من عاليه وبيروت ومن مناطق اخرى كما من طرابلس.

بداية رحبت درنيقة بالنائب خوري وبسفير دولة كازحستان الذي حضر خصيصا للمشاركة، وأثنت على “محبة سعادة سفير دولة الهند لمدينة طرابلس وهو الحريص على ان يكون لكل نشاط يقوم به في العاصمة بيروت نسخة له في مدينة طرابلس”، شاكرة “القيمين على مشروع الميرامار الاستاذ محمد اديب والاستاذ مناح اديب وكل العاملين على المساعدة والعمل والتنسيق لانجاح هذا النشاط”.

وقالت: “نحن في لبنان عانينا وما زلنا نعاني من ظروف صعبة نتيجة الضائقة الاقتصادية والمعيشية واستشراء جائحة كورونا. وقد تكلمت الحكومة عن خطة التعافي. نعم نحن بحاجة الى اقتصاد، بحاجة الى مال، بحاجة الى طبابة واستشفاء، بحاجة الى تعليم، الا ان مشروع استعادة وانقاذ الوطن لا يمكن الا ان يكون في جوهره مشروع ثقافة وحرية، ولبنان منذ تأسس كان ملتقى الحضارات والثقافات، فكيف اذا كانت هذه الثقافة ثقافة الهند الغنية، ثقافة اللاعنف ثقافة غاندي المتجذرة في التاريخ”.

وختمت: “مركز ايليت للثقافة والتعليم يسعى دائما لاقامة النشاطات الثقافية مع الدول المختلفة للمشاركة والانفتاح على الثقافات والتفاعل مع العالم بطريقة حقيقية”.

وشكر السفير الهندي لدرنيقة “جهودها لانجاح هذا النشاط”، كما ورحب بالجميع وبالنائب خوري وسفير كازاخستان.

وقال: “اليوغا هدية الهند للعالم، هي ممارسة جسدية وعقلية وروحية، وتهدف إلى تغيير الجسد والعقل. وقد تم اختيار اليوغا من أجل الإنسانية كموضوع لليوم العالمي الثامن لليوغا هذه السنة”.

وفي الختام قدم سفير الهند شهادات تقدير ودروعا لسفير كازاخستان ولدرنيقة كمالي وللمدربة شمس الدين، وتم توزيع كتاب عن اليوغا وأقيم حفل فني وموسيقي وكوكتيل.