تنفيذاً لأمر مولوي.. اللواء عثمان يلغي قراره بشأن شعبة المعلومات!

نفذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان برقية وزير الداخلية بسام مولوي، حيث أعاد ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان.

وفيما يلي نص البرقية:

وفي وقت سابق من اليوم، اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.

ووجه مولوي كتاباً الى عثمان للتراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، والعودة فورا عن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان.