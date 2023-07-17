الأثنين 29 ذو الحجة 1444 ﻫ - 17 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

تنفيذاً لأمر مولوي.. اللواء عثمان يلغي قراره بشأن شعبة المعلومات!

منذ 18 ثانية
اللواء عماد عثمان

اللواء عماد عثمان

A A A
طباعة المقال

نفذ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان برقية وزير الداخلية بسام مولوي، حيث أعاد ربط شعبة المعلومات برئاسة الأركان.

وفيما يلي نص البرقية:

وفي وقت سابق من اليوم، اصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قراراً ألغى بموجبه البرقية الصادرة عن مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان بربط شعبة المعلومات بعثمان بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة.

ووجه مولوي كتاباً الى عثمان للتراجع عن مخالفته القانونية للتنظيم الداخلي لقوى الامن وطلب منه الرجوع فورا عن قراره العشوائي، والعودة فورا عن التدابير المتخذة وإعادة وصل المعلومات بهيئة الأركان.

 

    المزيد من أخبار لبنان

    الجيش اللبناني
    سلسلة بيانات لقيادة الجيش عن تمارين تدريبية وتفجير ذخائر
    النائب سامي الجميل
    سامي الجميل ردا على وزير المالية: الاحكام والقوانين تدحض الادعاء بسرية التقرير الجنائي
    الوزيران أمين سلام وعباس الحاج حسن
    بلاغ من وزارتي الاقتصاد والزراعة إلى مزارعي القمح والشعير

    الأكثر قراءة

    الدولار والليرة اللبنانية
    دولار السوق السوداء ينخفض بعد ملامسته المائة ألف.. ما الذي حصل؟
    سبينيس
    بالفيديو - أفعى في "spinneys" ضبية!
    عبدو شاهين
    صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!