استمع لاذاعتنا

تنفيذاً لقرار الداخلية.. قرار بإقفال محاكم البترون وزغرتا والمنية والقبيات

منذ 11 ساعة
إقفال محاكم في الشمال

إقفال محاكم في الشمال

A A A
طباعة المقال

قرر الرئيس الأول لمحاكم الإستئناف في ​الشمال​ القاضي ​رضا رعد​، إقفال محاكم ​البترون​، ​زغرتا​، ​المنية​، و​القبيات​، وذلك في ضوء قرار ​وزارة الداخلية والبلديات​ بإقفال بعض المناطق في ​لبنان​، ومنها عدد من الأحياء في ​مدينة طرابلس​ وبلدات وقرى في محافظة لبنان الشمالي، وبعد التشاوى مع وزيرة العدل في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​ماري كلود نجم​ ورئيس ​مجلس القضاء الأعلى​ القاضي ​سهيل عبود​.

وبالنسبة لباقي المحاكم في الشمال، أعلن رعد أن العمل فيها سيكون عاديا “مع الأخذ في الاعتبار عدم حصول محاكمات غيابية خلال هذة الفترة”.

يشار إلى أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي أصدر قراراً صباح اليوم يتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها.

المزيد من أخبار لبنان

مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر
تحضيرا لجلسة ترسيم الحدود.. “شينكر” يصل بيروت اليوم
وزير الصحة حمد حسن
وزير الصحة: إذا أردنا انجاح العام الدراسي علينا ان نضحي
أصحاب الصيدليات يهددون بالتصعيد
أصحاب الصيدليات يطلقون الصرخة: الثلاثاء إقفال تحذيري وبعده تحركات تصعيدية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز
الأمير عبدالرحمن بن مساعد متهكماً: هذا يوم حزين مي خريش اختارت ايران ولم تختر السعودية
عائلة روتشيلد
“روتشيلد”.. العائلة التي تمتلك نصف العالم وتعمل في الخفاء
الياس بو صعب
بو صعب رداً على خريش: موقفها يمثلها شخصياً ولا يمثلنا