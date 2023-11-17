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تننتي: اليونيفيل تواصل المطالبة بمحاسبة قتلة الجندي شون روني

منذ 41 ثانية
المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

المتحدث باسم ​قوات اليونيفيل​ ​اندريا تيننتي​

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قال الناطق الرسمي بإسم “اليونيفيل” أندريا تيننتي ان “المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغتنا ان المتهم الموقوف في الهجوم الذي أدى إلى مقتل جندي حفظ السلام التابع لليونيفيل شون روني في 14 كانون الأول 2022 وإصابة 3 آخرين قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية، ولا يزال يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 15 كانون الأول 2023″.

وأضاف في تصريح لـ”الوكالة الوطنية لاعلام”: “تواصل اليونيفيل المطالبة بمحاسبة قتلة الجندي روني، وهذا الهجوم مثل جميع الهجمات على حفظة السلام، يعد جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني”.

وختم: “لا يزال الأفراد الآخرون المتهمون في هجوم 14 كانون الأول طلقاء، ونحن نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين شاركوا في موت الجندي روني على جرائمهم”.

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