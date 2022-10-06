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تهريب الخبز عبر الحدود تابع... هل من أزمة طحين؟

منذ 19 دقيقة
الخبز لبنان

الخبز لبنان

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أشار نقيب أصحاب صناعة الخبز في لبنان أنطوان سيف، في حديث لـ”صوت لبنان”، إلى أنّ “تراجع حصة الأفران من الطحين بدأت منذ الأزمة الماضية، بسبب عدم التزام مصرف لبنان دفع المستحقات إلى الخارج”.

وناشد سيف القوى الأمنية “الإعلان عن أي مؤسسة مخالفة تخزّن الطحين وملاحقتها”، لافتاً إلى وجود أفران على الحدود اللبنانية – السورية تهرّب كل إنتاجها إلى سوريا.

ورداً على سؤال، أكد أن قرار رفع الدعم لم يُتّخذ بعد، مضيفاً: “رفع الدولار الجمركي سيؤثر على المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز ما سيؤدي إلى رفع سعرها”.

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