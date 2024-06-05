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تهريب دولارات مزوّرة إلى تركيا!

منذ 52 دقيقة
الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي

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أفادت “الوكالة الوطنيّة” بأنّ “الاجهزة الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، تتابع بشكل يومي وحثيث محاولات تهريب الممنوعات او القيام بأمور غير قانونية على كل المستويات، سواء بالنسبة إلى الوافدين او المغادرين عبر المطار.

وفي هذا الإطار، وضمن جهودها الحثيثة لمحاولات تهريب الاموال المزورة عبر المطار التي شهدت ما يقارب أربع محاولات خلال الايام القليلة الماضية، تمكنت فصيلة التفتيشات في قوى الأمن الداخلي في المطار من إحباط محاولة لتهريب مبلغ من الدولارات الأميركية المزورة، قدّر بنحو الـ 150 الفًا، مع مواطن لبناني كان يحاول تهريبها الى تركيا”.

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