تهويل من المنخفضات الجوية في لبنان.. ومصلحة الأبحاث العلمية توضح

أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، عدم وجود منخفضات قويّة تحمل الثلوج، إنّما ثلوج خفيفة تصل في حدها الأقصى إلى 1100 متر، ولا وجود لرياح قويّة ولا برودة غير طبيعية، علماً أنّ درجات الحرارة لم تصل إلى نقطة الصفر في البقاع.

في هذا السياق، اكدت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ان “حيان” وعن “دانييلا” “منخفضان أقلّ من اعتياديين”.

ولفت بيان للمصلحة الى ان “حيان” لم يجلب خلال 24 ساعة المنصرمة سوى 18 ميلليمتراً والرياح لم تتخطّ 24.8 كلم/ساعة ودرجات الحرارة على ارتفاع 1000 متر لم تصلّ إلى درجة الصفر بل بقيت درجة واحدة فوق الصفر.

وعن الأيام المقبلة توقعت المصلحة ان يكون الطقس على الشكل التالي:

الاثنين 29/1: أمطار متفرقة، انقشاعات، احتمال ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً على ارتفاع 1000متر

الثلاثاء 30/1: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار، تشكل جليد خفيف على 1200 متر

الاربعاء 31/1: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار، تشكل جليد خفيف على 1200 متر

الخميس2/1: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار، تشكل جليد خفيف على 1200 متر

الجمعة 2/2: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار، تشكل جليد خفيف على 1200 متر

السبت2/3: ارتفاع درجات الحرارة مع أمطار قد تذيب الثلوج وتتسبب بسيول.

واكدت انه “لا داعي للهلع وللخوف فهما منخفضان أقل بكثير من اعتيادي ولا رابط بين زلزال تركيا الآن 5.1 درجة أو هزة في لبنان أو بالطقس في لبنان”.