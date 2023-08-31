توارى عن الأنظار لمدة 5 أشهر.. ثمّ وقع في قبضة "المعلومات"

بعد أن تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 24/03/2023 من توقيف المدعوة م. أ. (مواليد عام 1993، أثيوبية) في الحازمية داخل منزل صديقتها التّي أوقفت أيضًا، وذلك لإقدامها على سرقة خزنة حديدية من داخل منزل مخدوميها في محلة نيو سهيلة، وتم ضبط قسم من المبلغ المالي المسروق، وتسليمه للجهة المدعية، تبيّن تورّط آخرين بعملية السرقة المذكورة ومن بينهم:

ي. م. (مواليد عام 1998، سوري) الذّي فرّ إلى الأراضي السورية بعد تنفيذ عملية السرقة.

وكُلّفت شعبة المعلومات للعمل على مراقبته وتوقيفه، بنتيجة المتابعة الاستعلامية التي قامت بها دوريات الشعبة، توافرت معلومات عن دخوله الأراضي اللبنانية خلسة وإقامته في الشويفات منتحلًا اسم مواطن لبناني.

وبتاريخ 16/08/2023 بعد عملية رصد ومراقبة دقيقة في محلة الشويفات، تمكّنت دوريات الشعبة من رصده وتوقيفه، وضبط مسدس “بلاستيكيّ”، وبطاقة هوية لبنانية غير عائدة له، ومبلغ /100/ دولار أميركي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تورّطه بعملية السرقة المذكورة وإخفاء الأموال المسروقة والفرار إلى سوريا برفقة شقيقه المتورط الثالث في السرقة، وأن حصّته من العملية كانت عشرة آلاف دولار أميركي.

وأضاف أنه دخل البلاد خلسة منذ أيام عدّة، ويعمل في مجال تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية، وينتحل هوية شخص لبناني ويستخدم هويته بعد أن كان قد عثر عليها، كما اعترف بتعاطي المخدرات.