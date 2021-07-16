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تواصل مع إسرائيل.. فوقع في قبضة الأمن

16 - يوليو - 2021
توقيف

موقوف

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في إطار ملاحقة شبكات التعامل مع إسرائيل التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّة شخص قام بالتواصل مع استخبارات هذا العدو، وتمكّنت القوّة الخاصّة التابعة لها بتاريخ 30-6-2021 من توقيفه في منطقة البقاع الغربي، ويُدعى: م. ي. (من مواليد عام 1990، لبناني).

وأفادت قوى الأمن، في بيان، أنّه “بالتحقيق معه، اعترف أنّه في مطلع العام 2019، قام بإرسال بريد الكتروني الى عدّة أجهزة أمنية إسرائيلية طالباً العمل لصالحها، فتواصل معه شخص وعرض عليه العمل معه وذلك من خلال جمع المعلومات، إضافة إلى تكليفه بمهام أخرى مقابل مبالغ مالية، فوافق على ذلك. وقام مشغّله بتدريبه وطلب منه جمع معلومات معيّنة قام بتحديدها له، فنفّذ طلباته وقام بتزويد العدوّ بالمعلومات المطلوبة”.

وأضاف البيان: “كذلك اعترف أنّه حاول التواصّل مع موقع الجيش الإسرائيلي عبر إرسال بريد إلكتروني طالبًا العمل لصالحهم. وتمّ التأكّد من جميع المعطيات المذكورة أعلاه من خلال أقوال الموقوف وتطابقها مع تحليل مضبوطاته وهواتفه، وأودع القضاء المختص، بناءً على إشارته”.

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