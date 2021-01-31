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توافد المحتجين إلى ساحة النور في طرابلس

31 - يناير - 2021
توافد المحتجين إلى ساحة النور في طرابلس

توافد المحتجين إلى ساحة النور في طرابلس

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أفادت مندوبة “الوكالة الوطنية للاعلام” أن ساحة النور في طرابلس، تشهد منذ الساعة الواحدة ظهرا، وصول الوفود الشعبية من مختلف مناطق الشمال وبصورة خاصة من الضنية والمنية وعكار، إضافة إلى توافد مجموعات من العاصمة بيروت وصيدا والمتن والبقاع للتعبير عن “التضامن مع أبناء طرابلس وإستنكارا لأعمال الشغب التي شهدتها عاصمة الشمال منذ أيام”، وسط انتشار للجيش اللبناني والقوى الامنية في ساحة النور ومحيطها.

ورفع المحتجون الأعلام اللبنانية وشعارات متضامنة مع طرابلس، ورددوا هتافات عبر مكبرات الصوت، داعية إلى “متابعة التحرك ضد المنظومة الحاكمة” وان “طرابلس واحدة موحدة ولن تكون رهينة الصراعات بين القوى السياسية”.

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