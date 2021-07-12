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توافق أوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين في لبنان

12 - يوليو - 2021
مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية جوزيب بوريل

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أعلن الممثل الاعلى للسياسية الخارجية في ​الاتحاد الأوروبي​ ​جوزيب بوريل​ بان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على “المضي قدما في فرض عقوبات على الطبقة السياسية الحاكمة في ​لبنان​”، على خلفية الأزمية السياسية التي تشهدها البلاد.

وذكر بوريل بإن “وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي أعطوا خلال اجتماعهم في ​بروكسل​ الضوء الأخضر لوضع إطار قانوني لاتخاذ تدابير ضد قادة سياسيين دفعوا بلادهم إلى الانهيار الاقتصادي”. وأوضح أن “الهدف إنجاز هذا الأمر بنهاية الشهر الجاري”.

ولفت الى “إن الانهيار الاقتصادي ومعاناة ​الشعب اللبناني​ في ازدياد مستمر”. وشدد على “ضرورة تشكيل حكومة من أجل تجنب انهيار البلاد، تكون قادرة تماما على تنفيذ إصلاحات وحماية هذا الشعب”.

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