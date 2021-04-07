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توافق بين شكري والراعي على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة

7 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 4:50 مساءً
لقاء بين وزير الخارجية المصري والبطريرك الراعي في بكركي

لقاء بين وزير الخارجية المصري والبطريرك الراعي في بكركي

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أعرب وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، عن” الرغبة الدائمة لدى المصريين، حكومةً وشعبًا، في أن يكرر الراعي زيارته الى مصر”.

وقد عُرضت خلال اللقاء العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر ولبنان والمستجدات على الساحة اللبنانية والعناوين المشتركة.

وشكر البطريرك الراعي الوزير شكري على “وقوف مصر الى جانب لبنان وشعبه خاصة أثناء الأزمات والمحن وآخرها تفجير مرفأ بيروت”.

كما كان توافق على ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة تتمكن من العمل على الاصلاحات المطلوبة والتي ستفتح مجالات الدعم الاقليمي والدولي للبنان.

وحضر اللقاء السفير المصري في لبنان ياسر علوي ومساعد وزير الخارجية المصرية السفير نزيه النجاري.

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