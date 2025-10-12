توافق في بعلبك على إزالة التعديات عن مجرى نبع اللبوة حتى القاع

عقد لقاء في مبنى اتحاد بلديات بعلبك، للبحث في آلية معالجة التعديات على مجرى المياه من نبع اللبوة وصولا الى القاع، بحضور النائب الدكتور سامر التوم، مسؤول الشؤون البلدية المركزي في حركة “أمل” بسام طليس، مسؤول الشؤون البلدية في إقليم البقاع صبحي العريبي، مسؤول العمل البلدي في “حزب الله” بمنطقة البقاع الشيخ مهدي مصطفى، نائب رئيس اتحاد بلديات البقاع الشمالي ورؤساء بلديات: اللبوة، النبي عثمان، العين والقاع، ممثلين عن مؤسسة مياه البقاع.

وتوافق المجتمعون، بعد النقاش والمداخلات على ما يلي: “لا غطاء على أي أحد يعتدي على مجرى المياه، التعاون بين القوى السياسية والبلديات والمخاتير والمؤسسات الامنية للعمل على تخفيف الضرر على المجرى وصولا إلى رفع كامل التعديات لتنفيذ الاتفاق الموجود بما يؤمن وصول المياه إلى كل اهلنا في القرى التي تستفيد من نبع اللبوة وصولا إلى القاع”.

ودعا المجتمعون المؤسسات المعنية الى “القيام بكل ما يلزم للمساهمة في إنهاء التعديات على كل مجاري المياه على مساحة البقاع كافة، مع التأكيد على تشكيل لجان فنية لتقديم دراسة عن واقع أقنية المياه، خصوصا بعد تعرض أجزاء منها للعدوان الصهيوني، وعمر بعضها يتجاوز النصف قرن”.

وختاما جرى التأكيد على ان “هذه المنطقة كانت وما زالت عنوانا للعيش الواحد وسيبقى العمل لأجل الانسان فيها، شاكرين توجيهات دولة الرئيس نبيه بري ودعوته لإيجاد حل لمشكلة المياه في البقاع الشمالي بعد زيارة فعاليات المنطقة له”.