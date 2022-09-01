الخميس 5 صفر 1444 ﻫ - 1 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتال لن تحفر بالبلوك رقم تسعة.. إليكم السبب!

منذ 10 دقائق
شعار شركة توتال الفرنسية

شعار شركة توتال الفرنسية

A A A
طباعة المقال

أفاد متابعون لقناة الـLBCI، بأن شركة ​توتال​ الفرنسية كانت نوت بالحفر بالبلوك رقم 9 وهي المنطقة المتنازع عليها بين ​لبنان​ و​إسرائيل​، لكنها أبلغت هيئة ​قطاع البترول​ أنها لن تحفر بالبلوك المذكور سوى ببقعة حقل ​قانا​ لأن الشركة تتوقع أن تكون البقعة واعدة ب​النفط والغاز​، خصوصا أن تجربة الحفر بالبلوك رقم 4 لم تكن مشجعة”.

واعتبرت مصادر القناة أن “القرار الذي اتخذه ​مجلس الوزراء​ تمديد مدة الإستكشاف الأولى لمدة سنتين يعني أن شركة توتال هي المخولة ببدء الحفر وفقا لجهوزيتها بالوقت الذي تراه مناسبا”.

ولفتت المصادر المتابعة الى أن “لا شيء يشير الى أن توتال غيرت أو ستغير موقفها من جهة التريث بالحفر، وحتى لو قررت الحفر ففترة التعاقد مع شركات معنية بالملف قد تستغرق وقتا كبيرا قد يصل لسنة”.

    المزيد من أخبار لبنان

    تسجيل إصابات كورونا جديدة في لبنان
    4 وفيات جديدة.. إليكم آخر مستجدات كورونا في لبنان
    جبران باسيل
    باسيل: الغارقون بحقدهم يريدون أن يبقى لبنان بالعتمة
    وزير التربية والتعليم عباس الحلبي
    الحلبي: نخشى تسرب قسم من أولادنا لعجز أهاليهم عن الدفع بـ"الدولار الفريش"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    متى تنحسر موجة الحرّ التي تضرب لبنان؟
    مقاتلات حربية إسرائيلية "أرشيفية"
    تحرك روسي "لافت" سبق القصف الإسرائيلي لمطار حلب
    جورج الراسي
    تطور قضائي جديد في حادثة وفاة جورج الراسي