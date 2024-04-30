توترات على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية مع تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا

شهدت المناطق الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان صباح اليوم حالة من الحذر الشديد، في ظل تحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية فوق مناطق حاصبيا ومزارع شبعا.

وأفادت مصادر محلية في حاصبيا بأن التوتر يسود المنطقة الحدودية منذ الصباح، حيث قامت القوات الإسرائيلية بتوسيع دائرة اعتداءاتها على المنطقة، مستهدفة مناطق شبعا، مزرعة حلتا، الفرديس، راشيا الفخار، وأطراف كفرشوبا وكفرحمام.

وأشارت المصادر إلى استمرار تحليق الطائرات التجسسية الإسرائيلية فوق مناطق حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة، وصولًا حتى البقاع الغربي وإقليم التفاح، مما يزيد من حالة التوتر في المنطقة.

يأتي هذا في سياق استمرار التوترات على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية، وتصاعد التوترات بين الجانبين بشكل متكرر، مما يعزز الحاجة لتهدئة الأوضاع والبحث عن حلول دبلوماسية للخلافات المستمرة.