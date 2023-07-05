الأربعاء 17 ذو الحجة 1444 ﻫ - 5 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

توتر بالقرب من ميس الجبل.. اليكم القصة

منذ ساعة واحدة
ميس الجبل

ميس الجبل

A A A
طباعة المقال

أعلنت نائب مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل انه “في وقت سابق من هذا اليوم، وبالقرب من ميس الجبل، لاحظ جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل عبور ذراع حفارة للخط الأزرق من الجنوب، وعبور جندي لبناني للخط من الشمال”.

واضافت: “إن حفظة السلام التابعين لليونيفيل موجودون على الأرض لغايات الارتباط والتنسيق مع الأطراف والمساعدة في نزع فتيل التوترات”.

وتابعت ارديل: “اننا نحث جميع الأطراف وأي شخص موجود في الموقع على الحفاظ على الهدوء. ونعيد التأكيد أن أي نوع من العمل بالقرب من الخط الأزرق حساس للغاية”.

وختمت: “من المهم للاطراف تنسيق أي عمل من خلال اليونيفيل لتجنب الاحتكاكات والمساعدة في ضمان الاحترام الكامل لقدسية الخط الأزرق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    قائد الجيش مع الوفد خلال اللقاء
    قائد الجيش عرض مع وفد بريطاني سبل التعاون بين جيشي البلدين
    قضاء بشري
    نائبا "بشرّي": قرار ميقاتي تجاوز فاضح لمبدأ فصل السلطات
    عبد الهادي محفوظ
    اجتماع لرؤساء مجالس إدارة التلفزيونات وأصحاب الكابلات.. اليكم التفاصيل

    الأكثر قراءة

    من الفيديو
    بالفيديو.. سمكة قرش "سريعة جدًا" تُلاحق المصطافين على الشاطئ
    صورة من الفيديو
    على طريقة الأفلام.. شاهد معركة بالكراسي في فندق
    فحص السكري
    للتغلب على "السكري" من النوع الثاني والسمنة.. اتبع هذه النصائح الهامة