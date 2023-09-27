توتر على الحدود الجنوبية.. تبادل لإطلاق القنابل الدخانية مع الجيش الإسرائيلي

عناصر من الجيش اللبناني عند منطقة الناقورة (رويترز)

قال الجيش اللبناني (الأربعاء 27-9-2023) إنه تبادل إطلاق القنابل الدخانية مع القوات الإسرائيلية على الحدود، في ثاني حادث من نوعه خلال أسبوع.

وقال الجيش اللبناني في بيان له على منصة “إكس”:

“أقدمت دورية للعدو الإسرائيلي على إطلاق قنابل دخانية نحو دورية للجيش اللبناني أثناء مواكبة جرافة تعمل على إزالة تعديات أقامها العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة-الجنوب، وقد رد عناصر الجيش بإطلاق قنابل دخانية نحو عناصر العدو”.

وزادت التوترات على الحدود هذا الصيف وشملت إطلاق صواريخ على إسرائيل خلال مواجهات بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى جانب احتكاكات بين عناصر من حزب الله أو أنصاره وبين القوات الإسرائيلية.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي ولا قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان على طلبات من رويترز للتعليق.

ويعرف الخط الفاصل بين البلدين حاليا باسم الخط الأزرق، وهي حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في عام 2000.

وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أسبوع بعد أن تبادلت القوات إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية بسبب نزاع مماثل على الخط الأزرق.