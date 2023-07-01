توتر واستنفار في "بشري".. وميقاتي يتوعد قتلة "هيثم طوق"

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حادث مقتل الشاب هيثم طوق بالرصاص في منطقة القرنة السوداء، عبر سلسلة اتصالات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون والمراجع الأمنية والقضائية المختصة.

وشدد الرئيس ميقاتي على أن “هذه الحادثة مدانة وستتم ملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم ليأخذ القانون مجراه وليكونوا عبرة لغيرهم”.

كذلك، أكد ميقاتي خلال اتصال مع نائب بشري السيدة ستريدا جعجع على “ضرورة تحلي الجميع بالحكمة وعدم الانجرار الى أي ردات فعل، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق الذي نعيشه”.

من جهته قال النائب أشرف ريفي: “اتصلت برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إثر جريمة قتل الشهيد هيثم طوق، وأكدنا على مسؤولية أجهزة الدولة في توقيف القاتل ومحاكمته، وعلى معالجة تداعيات الجريمة بحكمة”.

وفي بيان صادر اليوم الجمعة أضاف، “أكدنا مع الدكتور جعجع أيضاً، على أن الأولوية لتحقيق العدالة، وكلنا ثقة بأن الهدف من الجريمة حصول فتنة بين منطقتَي بشري والضنية، وهو ما سنواجهه لأن أهالي الضنية وبشري جيران وأهل”.

وتابع، “كما أكدنا سويةً اننا لن نستبق التحقيق قبل جلاء الامر من خلال تحقيق سريع موضوعي وشفاف”.

وختم، “هذه الجريمة مشبوهة، وسبقها منذ أشهر قطع كابلات التزلج، لذلك نخشى من فتنة مدبرة، ونؤكد لأهلنا في بشري، أن شهيدهم هو شهيد جميع اللبنانيين، ونحن معهم لتوقيف القاتل ومحاكمته”.

وكان الشاب هيثم طوق قد قتل في منطقة القرنة السوداء- بشري على يد قناصين فيما يقوم طيران “الجيش” في هذه الأثناء بتمشيط المنطقة.