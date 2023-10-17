توتّرات الجنوب تُلغي "حجوزات" إلى لبنان!

بعدما أكد الأسبوع الماضي أن لا إلغاء لحجوزات الطيران إلى لبنان، كشف نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود لـ”المركزية” اليوم، عن “إلغاء عدد كبير من الحجوزات التي كانت مقررة إلى البلد، وخصوصًا ضمن مجموعات سياحية من دول البلقان وأوروبا الغربية، حيث تراجع عدد الوافدين إلى ٧ آلاف يوميًا، بينما كان العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي حوالي ٩ آلاف”.

واعتبر عبود أنّ “إلغاء شركتي “لوفتهانزا” الألمانية و”سويس آير” السويسرية سببه احترازي تجاري، إذ أن الشركتين فضلتا التوقف عن القيام برحلات إلى بيروت بسبب الأوضاع الأمنية والتجارية، حيث يتراجع عدد الركاب في فصل الشتاء، إلا أن بقية الشركات لا تزال تؤمّن رحلاتها إلى مطار بيروت”.

وأضاف أنّ وجود أربع طائرات تابعة للـ”ميدل إيست” في تركيا يعود إلى أنّ الشركة خففت من عدد طائراتها بسبب الأوضاع التجارية نفسها”.

وأسف عبود “لتراجع الموسم السياحي”، وقال “كلما استمرت التوترات الأمنية في الجنوب كلما انعكس سلبًا على القطاع السياحي”، مبدياً أسفه لما آلت إليه الأوضاع الأمنية المؤثرة على مجمل الأوضاع الاقتصادية وليس فقط على القطاع السياحي”.