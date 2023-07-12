الأربعاء 24 ذو الحجة 1444 ﻫ - 12 يوليو 2023 |
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توتّر أمنيّ على الحدود الجنوبيّة.. ومعلومات عن إصابة عناصر من "حزب الله"

منذ 31 دقيقة
الحدود اللبنانية الجنوبية

الحدود اللبنانية الجنوبية

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أفادت القناة 14 الإسرائيلية عن وقوع حدث أمني غير عاديّ، متورط فيه الجيش “الإسرائيلي” بالقرب من الحدود مع لبنان. فيما أشارت مصادر عسكرية إسرائيلية إلى إحباط محاولة تخريب للسياج الأمني.

كما ذكرت المعلومات المتداولة، سقوط 3 جرحى يرجّح أنّهم عناصر في صفوف حزب الله، وذلك بعد استهداف الجيش الإسرائيليّ لهم خلال تصديهم لطائرة مسيّرة، مقابل بركة ريشا جنوب لبنان.

فيما منع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل المدنيين من الاقتراب من السياج الشائك قرب بركة ريشا.

في وقت أفيد عن تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية المعادية فوق مناطق حدودية في الجنوب اللبناني، في هذه الأثناء.

 

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