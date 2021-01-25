بالفيديو.. ارتفاع حدة التوتر في طرابلس واستدعاء وحدات إضافية من الجيش

أفاد مراسل “صوت بيروت انترناشونال” أن الأوضاع الأمنية في طرابلس قد ازدادت توتراً نتيجة ارتفاع حدة المواجهات بين محتجين غاضبين في محيط السراي الحكومي في طرابلس وبين القوى الأمنية، مما دفع لاستدعاء وحدات إضافية من الجيش اللبناني الى سرايا طرابلس.

يشار إلى أن محيط السرايا يشهد توتراً شديداً بين المحتجين الذين ينفذون اعتصاماً رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة، وبين القوى الأمنية والعسكرية، حيث بدأ عدد من المحتجين برمي الحجارة على مداخل السرايا وفي اتّجاه باحتها الداخلية، وسط استنفار للقوى الأمنية التي تعمل على إبعاد المعتصمين عن المداخل.

كما حطّم محتجّون باب غرفة حرس السرايا، وأقدموا على العبث بمحتوياتها وسط إلقاء مستمرّ للحجارة، مما اضطر القوى الأمنية إلى استدعاء وحدات إضافية من الجيش إلى السرايا، بعد تطور المواجهات.

واعتُقل على الإثر عدد من المحتجين من قبل مكافحة الشغب، بعد خروج عناصرها من السرايا وملاحقة الشبان إلى ساحة النور.

وفي سياق متّصل، قامت مجموعة من الشبان بإشعال الإطارات من جديد في ساحة النور، اعتراضاً على الأوضاع المعيشية.